Sagan estrena el caseller d'aquest any mentre que Alaphilippe es manté líder

Peter Sagan ha necessitat cinc dies per estrenar el seu caseller de victòries. L'eslovac va ser el més ràpid ahir a Colmar, i va guanyar la seva primera etapa al Tour 2019. És la dotzena al llarg de totes les seves participacions a la ronda gal·la. Amb claredat i superant a la línia de meta el belga Wout van Aert (Jumbo) i l'italià Matteo Trentin (Mitchelton). «Només havia de ser pacient, mantenir-me allà i fent-ho així estava clar que el triomf acabaria arribant», va declarar el tres vegades campió del món.

Sagan, actual mallot verd de la regularitat, es va imposar en una arribada en grup en què no hi havia tots els especialistes, que es van quedar enrere en no superar els ports amb el grup de favorits a la victòria final. Pel que fa a la classificació general, el francès Julien Alaphillippe continua al capdavant i encara vesteix de groc. Va ser un dia de transició a l'espera de la transcendental etapa d'avui. Hi haurà el primer final en alt, en l'explosiva ascensió a La Planche des Belles Filles, que s'ha ampliat un quilòmetre respecte a anteriors edicions. El recorregut total serà d'uns 160 quilòmetres, mentre que l'ascens final serà d'uns set quilòmetres amb una pendent d'un 8,6 per cent de mitjana.