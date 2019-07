Nadal jugarà les semis de Wimbledon contra Federer

Rafa Nadal va demostrar una jornada més el seu espectacular nivell en el torneig de Wimbledon, tercer 'gran' de la temporada, per avançar a semifinals amb un altíssim nivell en la victòria (7-5, 6-2, 6-2) sobre el nord-americà Sam Querrey, que el cita ara amb el suís Roger Federer.

L'adaptació i el joc del balear estan més que contrastats a l'herba anglesa. El campió fa un mes de Roland Garros va aterrar a la superfície verda per volar en cada partit, escombrant a cada rival i amb marge fins i tot de millora. Així ho va exigir Querrey aquest dimecres, almenys en un primer set d'una hora.

Després, la insistència i concentració de Nadal va elevar el seu joc a un nivell d'intensitat inabastable per al nord-americà, que va ser signant joc a joc la seva rendició. En veritat, el desgast és impossible de gestionar per a la gran majoria. Una altra llegenda com Federer ho intentarà el divendres, en el retrobament dels dos amics i eterns rivals a Londres des de l'èpica final de 2008.

Federer es va desfer (4-6, 6-1, 6-4, 6-4) de Kei Nishikori per convertir-se en el primer tennista en aconseguir 100 victòries en el mateix Grand Slam. El suís va començar molt malament en el primer set, però sens dubte ho va deixar enrere per seguir en competició a la recerca del seu novè Wimbledon. Amb servei i la pujada efectiva i letal a la xarxa, el de Basilea va canviar el guió.

Serà el 40è duel entre Nadal i Federer, el primer a herba i a Wimbledon des que Nadal guanyés un dels millors partits de la història del tennis per aixecar el primer dels seus dos títols a l'All England Tennis Club (2008 i 2010). Després de guanyar el seu 12è Roland Garros, l'espanyol (18 'grans') està més a prop que mai de Federer i la cursa de llegendes sembla ja una marató que no acaba, als seus 33 i 37 anys.