El PA Maçanet, com a tercer classificat al campionat d'Espanya de grups petits, podia triar si anar a l'Europeu o al Mundial. Sandra Casadevall, patinadora i directora tècnica, admet que no s'ho van haver ni de plantejar. Tots els seus somnis estaven dipositats als Roller Games i a la possibilitat de competir al Palau Sant Jordi. «Més motivador que un Mundial a casa no hi pot haver res», assegura. Format el 2017, el PA Maçanet va anar directe al podi i sempre aspira a tot. La competició de grups petits serà dissabte al vespre (20.20) i les selvatanes hi presentaran Follow me, que va guanyar el campionat de Girona, va ser segon al català i va endur-se el bronze a l'estatal. «Veig l'equip millor que mai. No anar a l'Europeu va ser un cop perquè ens hagués agradat fer una temporada completa però ens ha permès encarar molt bé els entrenaments, polir la coreografia i agafar més motivació que mai», afirma Casadevall. Segons ella, «Follow me és una sàtira d'Instagram i les xarxes socials, la gent ha perdut la personalitat i només es dedica a estar enganxat a la pantalla».