L'Olot busca un carriler dret i un altre davanter per tancar l'equip

El juny va ser un mes de renovacions a l'Olot. La primera setmana de juliol van arribar les dues noves incorporacions, Joel Arimany i Albert Vivancos, i en l'última setmana s'han anunciat dues baixes molt importants: la d'Alfredo, que ha signat amb el Castelló, i la de Guzmán, que no renovarà amb el conjunt garrotxí i es troba fent la pretemporada amb el Birmingham City de la segona divisió anglesa.

Abans de produir-se aquestes dues baixes, l'Olot tenia gairebé enllestida la plantilla per la nova temporada. Només faltava trobar un tercer davanter per acompa­nyar i complementar-se amb Marc Mas i Joel Arimany. «Tenim dos atacants, tot i que Xumetra també pot actuar en aquesta posició i això fa que signar un davanter no sigui la prioritat. Si trobem un bon davanter al mercat que creguem que es pot adaptar al que busquen, el signarem», confirma el secretari tècnic del club, Sergi Raset, qui té clar que la prioritat és trobar un carriler dret. «Amb les baixes d'Alfredo i Guzmán ens queda aquesta posició una mica coixa. Busquem un jugador ofensiu que pugui alternar la posició de carriler i de davanter, així podríem ocupar el buit que tenim a les dues posicions amb un sol futbolista», apunta.

Iván Guzmán ha actuat molt més per la banda esquerra (alternant amb Pep Chavarría) que per la banda dreta en les dues temporades que ha estat al conjunt olotí; per tant, en aquest carril també queda un buit que ocuparà el juvenil Joel Arumí.

«En Pep ha demostrat que és un gran futbolista, té marge de creixement i apostarem per ell. A nosaltres ens agrada apostar pels jugadors de la casa i donarem l'oportunitat a en Joel Arumí de formar part del primer equip i d'actuar en aquesta posició. A més, també pot jugar com a defensa central o de lateral en defensa de quatre», assegurava ahir Raset. El club està molt pendent del mercat per tancar la plantilla.