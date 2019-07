Pluja de medalles per al Salt Gimnàstic

El passat mes de maig el Salt Gimnàstic Club va celebrar el seu 40è aniversari. Una edat de la qual poques entitats en poden presumir i una vida farcida d'èxits que, des del club, volen continuar. Per ambició no quedarà. Tot i està vivint una temporada de celebració les vitrines del pavelló Municipal de Salt es van omplint de guardons i reconeixements dia a dia. Els últims èxits assolits són les aproximadament 40 medalles aconseguides en els campionats d'Espanya de Base i Via Olímpica celebrats el passat cap de setmana a València.

«La temporada passada ja vam fregar la quarantena. Aquest any no pensàvem aconseguir-ne tantes. Les nostres expectatives han estat superades», apunta la directora tècnica Montse Hugas. I és que diversos factors feien presagiar que el botí seria menor al de la temporada passada: «Se'ns van ajuntar diverses coses. Primer de tot, vam portar algunes gimnastes júnior que venien de lesions als colzes. I segona, en la categoria masculina el gruix de participants va augmentar considerablement respecte a l'any passat fent que el nivell fos superior». Però a això, se li va sumar un imprevist que, en principi, trastocava els plans del club gironí.

I és que Nora Fernández, una de les millors gimnastes de la història del club, es va lesionar el genoll en el primer aparell. «Ens esperàvem el pitjor. Pensàvem que tenia els lligaments trencats», apunta Hugas. La jove gironina té diversos edemes al menisc intern, tíbia, fèmur i un trencament a la part interna del lligament creuat del genoll dret. Tot apunta que estarà de baixa de dos a tres mesos. «L'objectiu és poder participar als propers mundials», explica la gimnasta. Uns campionats que se celebraran a la ciutat alemanya de Stuttgart a l'octubre. Tot i la lesió, l'equip format per les gimnastes Laura Bechdejú, Marina González, Sara Coll i la pròpia Nora Fernàndez van aconseguir el títol en categoria Via Olímpica 9-10 fent una nota de 150,234 punts i superant l'equip balear Xelska i el català Egiba que van acabar segones i terceres, respectivament.

Una temporada plena d'èxits

La cosa no es queda aquí. Dintre de les prop de 40 medalles aconseguides a València, cal destacar l'or del gimnasta Pau Jiménez en categoria Via Olímpica 9. Però Montse Hugas va més enllà dels resultats i vol remarcar la feina feta per l'equip masculí. «Vam portar un equip júnior perquè competís en categoria Via Olímpica 9-10 absoluta i van acabar en sisena posició. Estem molt contents de la feina que van realitzar», remarca la directora tècnica.

A més de tots els èxits aconseguits aquest cap de setmana, el Salt Gimnàstic Club ve de guanyar la final de la segona edició de la Lliga Iberdrola, tot i començar amb mal peu. «Vam anar de menys a més», explica la Montse. Tot i això, l'equip format per Laura Bechdejú, Gina Zao Bou, Sara Coll, Nora Fernández, Bonnie Godino, Marina González i Laura Mora van fer una puntuació de 195.534 punts per pujar a l'esglaó més alt del podi.