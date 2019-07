Un Peralada en construcció es posa en marxa aquesta mateixa setmana

El Peralada 2o19/20 està en procés de construcció. De feina als despatxos n'hi ha encara per fer. No pas poca. Formar un equip des de zero no és gens fàcil i aquesta és la tasca del director esportiu, Nitus Santos, sempre en consonància amb Albert Carbó, el flamant tècnic del primer equip. A la plantilla li falten encara un munt d'efectius, però això no és cap impediment perquè es posi en marxa aquesta mateixa setmana. Demà se celebrarà el primer entrenament, fixat a les 19.30 hores. Queden setmanes de preparació per davant, amb algun amistós d'estiu confirmat i uns quants fitxatges encara per arribar. Mentrestant, Carbó tirarà del juvenil per poder treballar.

A dia d'avui, el Peralada ha anunciat una desena de fitxatges. Del Llagostera s'ha fitxat Toni Cunil, mentre que Pep Piany arriba del juvenil del Girona. Èric Pimentel prové de l'Horta i Dembo Batchilly de l'Olot. El gruix de cares noves arriba procedent del Figueres: David Aroca, Èric Vilanova, Albert Canal, Sergi Romero, Ritxi Mercader i Xavi Ferron. «Estem molt contents amb el que anem signant. També amb l'entrenador, una aposta ferma i decidida. Ens està costant completar la plantilla, com és lògic, però ho estem intentant i tampoc tenim pressa». Així s'expressa Nitus Santos, qui elogia la figura d'Albert Carbó, clau per al fitxatge d'alguns futbolistes. «Hem portat gent amb experiència i el que és més important, bones persones. La clau és que l'Albert és amb nosaltres i això ha fet que vinguin alguns jugadors, que havien compartit vestidors i xerrades amb ell. És un home de futbol».

No hi ha plantilla ni de bon tros completa, però Nitus Santos ven ambició i no vol conformar-se només a lluitar per la permanència. «Aquí ens hem de motivar, no podem anar a veure-les venir i lluitar pel mínim. L'equip s'ha de mentalitzar i tenir una fita entre cella i cella. Com més amunt estiguem a la classificació, molt millor», verbalitza.

De moment, el Peralada continua esperant una resposta del Girona a la seva resposta a la proposta de col·laboració que se li va fer arribar des de Montilivi. Mentrestant, continua rastrejant el mercat i lligant amistosos. El primer arriba el 16 de juliol i serà contra tot un Espanyol. «És un rival de Primera i ens ho posarà difícil, però intentarem competir. Ens anirà bé per ordenar l'equip», diu Albert Carbó a L'Empordà.