Albert Sàbat: «No em vinc a retirar, he firmat per dos anys però poden ser més»

«Sempre he volgut jugar a Fontajau i estic molt agraït al Bàsquet Girona per tornar-me a donar aquesta oportunitat». Així va començar ahir Albert Sàbat (Llagostera, 1985) la seva tercera etapa Fontajau, la primera va ser amb el Casademont a l'ACB i la segona amb el Sant Josep a LEB Or, canviant ara l'Obradoiro de Santiago de Compostel·la (ACB) per baixar a LEB Plata en una trajectòria que Sàbat assegura no veure com fer passes enrere tot i aquesta temporada haver jugat una vintena de partits com a titular a l'ACB: «Jo no m'ho prenc així, si hagués esperat un temps no sé què m'hauria sortit d'ACB, però jo tenia moltes ganes de tornar i no m'importa molt la categoria sinó el projecte, que crec que té ganes de créixer; jo treballaré cada dia perquè el Bàsquet Girona segueixi creixent com ha fet fins ara». Sàbat, que a finals d'agost farà 34 anys, ha jugat més de vint minuts per partit a l'ACB aquesta darrera temporada amb l'Obradoiro, la majoria sortint de titular, i ahir va voler deixar clar que no s'agafa el seu retorn a Girona com un epíleg de la seva carrera. «No vinc aquí a retirar-me, em trobo físicament bé i, de moment, he firmat per dos anys, però espero que en puguin ser molts més», va dir el base de Llagostera.

Acompanyant Albert Sàbat en la presentació d'ahir, tant el director esportiu i entrenador, Àlex Formento, com el nou vocal esportiu de la directiva del Bàsquet Girona, Oriol Solà Gimferrer, no van escatimar elogis cap a la figura del base de Llagostera. «Crec que el seu fitxatge és el paradigma de la nostra intenció de tenir una plantilla de gran qualitat per lluitar pels nostres objectius i, sobretot, per engrescar l'afició gironina que vingui a Fontajau», va dir Solà mentre que Formento no va dubtar a dir que «no em sé imaginar un jugador millor que l'Albert per incorporar al nostre projecte, analitzant tots els paràmetres que es busquen quan s'està confeccionant una plantilla ell els té tots, començant per l'experiència i el lideratge».

A l'espera que Jordi Trias acabi de decidir si juga un any més o es retira, Formento està confeccionant una plantilla que, sobre el paper, haurà de ser prou competitiva per intentar l'ascens a LEB Or. De moment, però, només està confirmada la parella de bases, Sabàt i Sergi Costa, el que porta el veterà director de joc de Llagostera a mostrar-se més prudent que la gent del club: «Encara no sabem quina plantilla tindrem i és molt aviat per parlar d'això, he aconseguit diferents ascensos i en els diferents equips on he estat el que ens ha anat bé és no parlar-ne gaire i centrar-nos en el treball del dia a dia».

Sàbat ha jugat les últimes quatre temporades a l'ACB, entre el Joventut i l'Obradoiro, i també té molta experiència a LEB Or. A LEB Plata, en canvi, només hi va jugar una temporada fa una dècada amb el Vic, aconseguint l'ascens: «M'he estat informant, veient partits i mirant estadístiques de la temporada passada; és una competició on es juga amb molt de ritme i físicament exigent».