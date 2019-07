El nou flamant fitxatge blaugrana, Nikola Mirotic, va ser presentat ahir en el Palau Blaugrana. La incorporació del montenegrí amb passaport espanyol no ha deixat indiferent a ningú. I és que el nou fitxatge blaugrana va començar la seva aventura esportiva a Espanya amb el Reial Madrid on va jugar fins el 2013 abans de marxar a la NBA on ha passat per les files dels Bulls, Pelicans i dels Bucks. «Vull marcar una època i guanyar títols amb el Barça», va dir.