Neto arriba al Barça a «demostrar la meva professionalitat»

El brasiler Neto Murara, que ahir va ser presentat com a nou porter del Barcelona per a les quatre pròximes temporades, va assegurar que arriba al club blaugrana, als seus 29 anys, «en plenitud com a futbolista i també com a persona». Considera que és «el moment perfecte per a mi» i va definir com «un premi» el seu fitxatge pel conjunt blaugrana», tot i apuntar que «els premis venen per als qui els busca i jo he treballat molt per a això».

Neto va començar el matí signant el seu nou contracte fins al 30 de juny del 2023 a la llotja President Suñol del Camp Nou, acompanyat de l'actual president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i, a continuació va fotografiar-se amb la seva nova equipació (amb el dorsal número 13 que hereta de Jasper Cillessen) davant els mitjans de comunicació.

No obstant això, Neto no va poder donar-se un bany de masses davant els aficionats com ho va fer la setmana passada el migcampista holandès Frenkie de Jong, ja que la sessió fotogràfica es va realitzar aquesta vegada a porta tancada i a la graderia de l'estadi, perquè l'entitat blaugrana ha començat aquests dies els treballs per reemplaçar la gespa del Camp Nou.

Neto és del tot conscient que compartirà porteria amb l'alemany Marc-André ter Stegen, considerat un dels millors de l'actualitat i titular indiscutible els últims anys, però no li preocupa venir amb el cartell de suplent. «El que m'ha portat a acceptar aquest repte són les ganes de millorar i de seguir creixent. Vinc a demostrar la meva professionalitat, la meva ambició i la meva manera de treballar. Respecto Marc, però com més apugem el nivell millor, i aquí vinc a buscar el meu lloc i el meu espai», va sentenciar.



Amb Neymar «tot continua igual»

Aprofitant la roda de premsa, Bartomeu va parlar de Neymar i va assegurar que tot continua igual, malgrat que el director esportiu del París Saint-Germain, Leonardo, va obrir la porta a un possible traspàs del jugador brasiler després de no presentar-se al primer entrenament de pretemporada sempre que arribi una oferta interessant. «No ha canviat res, tot continua igual». Això sí, no va descartar que el club pugui reforçar-se ben aviat. «Nosaltres sempre estem oberts al mercat fins al 31 d'agost». El davanter Antoine Griezmann i el defensa Matthijs de Ligt continuen a l'agenda.