Sergi Murga penja les botes per viure el futbol des de la banqueta del juvenil

Després de més de tres dècades fent rodar la pilota –va iniciar-se amb 4 anys–, Sergi Murga ha decidit que ha arribat l'hora de penjar les botes. El seu vincle amb el futbol, però, continuarà intacte cada cap de setmana. I és el que defensa altempordanès fa un pas al costat del terreny de joc per viure'l des de la banqueta. Als seus 36 anys, Murga ja havia tingut alguna experiència com a entrenador i ara serà l'encarregat de dirigir el juvenil A del Peralada, amb qui té el repte de retornar-lo a Preferent.

«Quan en Nitus Santos em va proposar el projecte del Peralada per portar el juvenil A em va fer molta il·lusió. M'havien sortit ofertes d'altres equips i el Girona C em va oferir la renovació, però crec que ha arribat el moment de retirar-me. Feia molts anys que jugava i, tot i que em trobava molt bé, ho he decidit així», explica Murga. El club xampanyer l'ha convençut des del primer minut: «Sé que puc treballar molt bé al costat d'en Borja Garcia i l'Albert Carbó. Tots tres tenim una manera molt semblant d'entendre el futbol. Ens agrada la possessió i atacar. Sobretot, atacar».

El primer objectiu que es marca Murga amb el nou equip és «recuperar la categoria». Encara que no està disposat a fer-ho a qualsevol preu. «No hem d'oblidar que són juvenils i principalment ens centrarem en la seva formació. Volem que assoleixin conceptes», diu. Com a tècnic, això ja ho ha aplicat anteriorment amb els alevins i prebenjamins del Peralada.

«Tindré la sort que quatre o cinc jugadors meus faran la pretemporada amb el primer equip. Potser, algun més. Per a mi és molt bonic que es doni l'oportunitat als meus nanos. A més, el juvenil que s'esforci sempre tindrà l'oportunitat d'anar amb el primer equip durant la temporada», afegeix.



Llarga trajectòria sobre la gespa

Murga va formar-se a la base del PU Figueres i del Figueres. Amb els blanc-i-blaus s'hi va estar fins a juvenil i més endavant hi ha tornat en diferents etapes. El figuerenc també ha defensat els colors del Banyoles, Palafrugell, Guíxols, Cassà, Peralada i la Jonquera.

Les dues últimes temporades ha estat al Girona C. El club de Montilivi l'ha «sorprès molt amb l'estructura». «El tracte amb els jugadors és molt bo. En aquest aspecte, es diferencien de la resta d'entitats», comenta.

Murga s'acomiada del seu rol com a jugador, després de passar una gran temporada sota les ordres d'Axel Vizuete. «Ha sigut un any molt maco. Hem aconseguit proclamar-nos campions de la Copa Catalunya amateur i a la lliga hem lluitat fins al final contra el Vilassar de Mar, que va superar-nos per només dos punts», explica. El final de temporada, però, ha estat difícil de digerir per als blanc-i vermells: «Vam trobar-nos amb la situació del descens del Peralada a Tercera i nosaltres amb l'opció de fer la promoció per pujar. Van ser unes setmanes molt difícils perquè no sabíem si podriem fer el play-off i el dia abans del partit contra el Manresa ens van comunciar que no podíem pujar. Volíem fer la nostra feina com a jugadors».