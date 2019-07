El Reial Madrid va començar ahir la pretemporada. Des de primera hora del matí els jugadors van estar passant controls mèdics, després d'un mes i mig de desconnexió, amb Gareth Bale sent centre d'atenció perquè el seu futur està ple d'incògnites. El gal·lès es va presentar a les proves sabent que no entra en els plans de Zinedine Zidane, però complint el seu desig de seguir al Reial Madrid i de no escoltar cap proposta, com ja ha fet saber al club blanc.