Demostració de classe d'Alaphilippe per guanyar l'etapa i posar-se líder al Tour

Épernay, la capital del xampany, entre vinyes i cèlebres cellers, va ser l'escenari aquest dilluns d'una portentosa exhibició del francès Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), que va sorprendre amb un atac a els últims 16 quilòmetres que li va permetre guanyar la tercera etapa i enfundar-se el mallot groc.

Alaphilippe va atacar al cim de la Cota de Mutigny, va atrapar el belga Wellens que marxava escapat i la resta de ciclistes ja no van veure la perilla que llueix el francès fins a meta. Una fuetada que va deixar plantat al pilot principal, que va creuar la meta a 26 segons del francès, amb Mathewws i Stuyvens al capdavant, i Van Avermaet, Sagan i Bernal entre ells. Es va produir un petit tall i van perdre 5 segons candidats a la genreal com Geraint Thomas, Nairo Quintana, Mikel Landa, Fuglsang i Bardet. El fins ahir líder, Mike Teunissen, no va poder aguantar però el Jumbo manté dos corredors, Wout Van Aert i Steven Kruijwick, a 20 i 25 segons d'Alaphilippe en el segon i tercer lloc de la general.