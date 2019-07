Griezmann no es presenta a la concentració de l'Atlètic

Antoine Griezmann, davanter francès de l'Atlètic de Madrid, continua forçant la màquina per canviar d'aires aquest estiu. Ahir no es va presentar al Cerro del Espino, on tant ell com els seus companys d'equip estaven citats per iniciar un viatge fins Los Ángeles de San Rafael per iniciar la pretemporada. D'aquesta manera el jugador, que encara té contracte en vigor amb el club, podria ser sancionat segons correspongui amb el règim intern de l'entitat. S'especula que se'l podria multar amb una quantitat propera al quatre per cent del seu sou.

Griezmann va anunciar fa unes setmanes que deixaria l'Atlètic aquest estiu, però amb el pas del temps no ha sortit a la llum quin és el seu destí. El club madrileny va conèixer que el francès havia negociat el seu traspàs al Barcelona el passat mes de març. Llavors l'Atlètic va decidir emetre un comunicat en què es negava parlar de la venda del jugador al conjunt blaugrana i se li demanava al propi futbolista que comencés la pretemporada, perquè té contracte i cap club ha abonat els 120 milions d'euros que estipula la seva clàusula de rescissió. Ahir, com era d'esperar, Griezmann no es va presentar, pel que ara caldrà veure com avancen els esdeveniments. El gal continua cobrant un sou de més de 20 milions d'euros per temporada. Atlètic i Barça no s'han posat d'acord pel traspàs. Des del Camp Nou es vol abonar el pagament de manera fraccionada, un mètode que no convenç a l'altra part.

El davanter hauria comunicat mitjançant els seus advocats que pensa dipositar ell mateix els 120 milions d'euros per poder marxar. Si fos així, tindria lliure per anar cap a un Barça que no comença els entrenaments fins al 14 de juliol.