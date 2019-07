El Betis ultima el traspàs de Pau López al Roma per 30 milions

Pau López es convertirà en les properes hores en nou jugador del Roma. El porter de Sant Esteve de Llémena va abandonar ahir la concentració de pretemporada del Betis per desplaçar-se cap a Roma i tancar la seva incorporació al conjunt italià. El Roma té previst pagar al Betis uns 24 milions d'euros pel traspàs del porter gironí, de 24 anys, que signarà un contracte per cinc temporades. L'operació inclourà el 50% dels drets de Sanabria, valarats en 6 milions. D'aqueta manera Pau López fa un pas mes a la seva carrera i aterra al calcio només un any després d'haver passat de l'Espanyol al Betis. Aquesta temporada, el gironí ha estat indiscutible al Betis i també ha arribat a la internacionalitat absoluta. Pau López va passar pels planters del Sant Gregori i del Girona abans d'incorporar-se al de l'Espanyol amb 12 anys.