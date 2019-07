El Tour 2019 comença amb Thomas i Bernal, grans candidats a vestir-se de groc

Les baixes del britànic Chris Froome i de l'holandès Tom Dumoulin han obert més que mai el pronòstic de la nova edició del Tour de França, que enguany arriba a la 106a edició i que començarà avui amb una etapa de 194 km amb inici i final a Brussel·les. La ciutat seu de la Unió Europea ha estat escollida per celebrar-hi la primera etapa per retre homenatge al cinquantè aniversari del primer Tour que va aconseguir el gran Eddy Merckx. Sense els dos grans noms esmentats abans, algunes de les veus il·lustres del món del ciclisme, com Alberto Contador, presagien que una de les sorpreses que ens pot donar l'edició d'aquest Tour és la del colombià Egan Bernal. Un dels altres favorits a pujar al més alt del podi dels Camps Elisis parisencs és el britànic Geraint Thomas. El ciclista de 33 anys, agafa el relleu de Chris Froome i durà el número 1 en el seu mallot. Envoltat d'un equip molt potent, el britànic planteja dubtes a causa de la seva recent caiguda a Suïssa, tot i que assegura que està en plenes condicions.

El debut del mallorquí Enric Mas, assenyalat, també, per Alberto Contador com el seu sucessor serà un dels atractius de la prova. El jove balear ve d'aconseguir la segona posició de la Volta Espanya 2018. D'altra banda, l'equip espanyol Movistar aposta pel colombià Nairo Quintana, dos vegades segon i una tercer i per dos espanyols més, Mikel Landa i el campió del món Alejandro Valverde, que tenen en ment arrebatar el número 1 aclaparat pel Team Sky. Algun dels altres noms a destacar és el de l'italià Vicenzo Nibali, guanyador de les tres grans competicions.



El Tourmalet, a la 14a etapa

El recorregut del Tour de França d'aquest any comptarà amb 21 etapes (7 etapes planes, 5 ondulades, 7 de muntanya , una contrarrellotge individual de 27,2 km i una altra per equips de la mateixa distància). El Tourmalet, que cada any dictamina qui serà el guanyador de la competició, no arribarà fins el 20 de juliol en l'etapa 14 de 117,5 km.

Les 21 etapes del Tour es podran seguir en directe a través de TVE i Eurosport. RTVE emetrà diàriament totes les etapes de Teledeporte, mentre que La 1 n'oferirà les més destacades.