L'Olot fa caixa amb la venda d'Alfredo al Castelló

Els rumors que no han cessat durant tota aquesta setmana tenien raó de ser perquè ahir es va fer oficial que Alfredo Gutiérrez deixa de ser futbolista de l'Olot. Canvia d'aires per marxar al Castelló, un club que milita a la mateixa categoria però que disposa d'un potencial econòmic bastant superior als garrotxins. La perla de San Roc, format a la pedrera, signa per les tres properes temporades (fins el 30 de juny del 2022) per l'equip blanc-i-negre, que aconsegueix el seu fitxatge pagant una quantitat en concepte de traspàs.

Malgrat la seva joventut (només té 21 anys), Alfredo s'ha convertit en un futbolista molt important per a l'Olot els últims tres anys, precisament el temps en què ha format part de la primera plantilla. Durant aquesta etapa ha disputat un total de 90 partits oficials, aconseguint un històric ascens a la Segona Divisió B i també un títol de campió de Tercera, amb Ramon Maria Calderé a la banqueta. Precisament el tècnic que el va fer debutar, quan encara tenia edat juvenil. Aquell dia, al camp de l'Ascó, va cridar l'atenció pel seu rendiment i per marcar el seu primer gol. A més ha sigut un dels jugadors més estimats per la graderia.

Aquest últim any s'ha convertit en el de la consagració, després que en els dos primers es pengés l'etiqueta de revulsiu a l'esquena. Sota les ordres de Raúl Garrido ha acabat jugant 36 partits de Lliga, 22 d'ells com a titular. Completen l'estadística un parell de gols.

La perla de la pedrera olotina no ha volgut marxar sense acomiadar-se, mostrant la seva gratitud al club i també a la graderia que tant suport li ha ofert al llarg dels últims anys. «Avui m'acomiado de l'Olot. Primer de tot, donar les gràcies al club per donar-me l'oportunitat de jugar al primer equip. Des de ben petit tenia aquesta il·lusió que tenen d'arribar-hi tots els nens del futbol base. Gràcies a tots els aficionats que m'han estat animant i donant suport. Gràcies als meus companys que sempre m'han ajudat a cada entrenament i partit. Sempre portaré l'Olot al cor, ha sigut una decisió difícil però crec que encertada. Ha sigut un orgull defensar aquest escut i sempre seré de la Unió Esportiva Olot. Fins aviat», resava la carta que Alfredo va penjar a les xarxes socials.

La sortida del de Sant Roc deixarà uns diners a la caixa d'un club que ha fet uns quants moviments. Ha renovat un grapat de jugadors per donar continuïtat al projecte (com ara Marc Mas, Xavi Ginard o Jordi Xumetra, entre d'altres), mentre que s'ha mantingut fidel a la seva aposta per fitxar futbolistes de proximitat. De moment, la plantilla s'ha reforçat amb el migcampista Albert Vivancos, de Bescanó, i el jove davanter de Quart Joel Arimany.