El Lloret completa la porteria amb Marco Madelaine

El Lloret, que entrenarà un any més Albert Batllosera, té pràcticament tancada la plantilla per a la temporada vinent. Ha anat anunciant renovacions i fitxatges al llarg dels últims dies. La novetat més recent es coneixia ahir, amb la incorporació d'un nou futbolista que permet completar la porteria de la primera plantilla. Si fa poc se sabia que Dani Castilla despenjava els guants per jugar de nou, ahir es feia públic el fitxatge de Marco Madelaine, un porter de 24 anys que prové del Palamós. Al llarg de la seva carrera també ha defensat l'escut del Tossa. En la seva etapa com a futbolista de base, el nou porter del Lloret també ha format part dels equips inferiors de club de renom a França com ho són el Nantes i el Paris Saint-Germain.