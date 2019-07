Espanya d'hoquei comença la lluita pel Campionat del Món de Barcelona

La selecció espanyola masculina d'hoquei patins rep avui (22.00) França en el que serà el seu debut en el Campionat del Món, inclòs dins dels World Roller Games de Barcelona. El conjunt dirigit per Alejandro Domínguez és clar candidat a aixecar el trofeu i, així, revalidar el títol aconseguit fa dos anys a la Xina i sumar el que seria el seu divuitè guardó. Abans, però, no només haurà de guanyar el conjunt francès sinó que haurà de fer el mateix amb les altres integrants del grup A: Angola i Itàlia. Aquesta primera fase es disputarà al pavelló Isaac Gàlvez de Vilanova i la Geltrú. A partir de la fase final, que començarà a partir de quarts de final i es disputarà el dia 11 de juliol, tindrà com a seu el Palau Blaugrana barceloní.

Pel que fa el conjunt femení de la selecció espanyola, el primer partit també es disputarà avui (17.00) contra Japó. Les espanyoles estan enquadrades dintre del grup C on s'hauran d'enfrontar, a més de contra la selecció japonesa, contra Índia, Suècia i Canadà.



Jordi Adroher, l'únic gironí

El davanter del conjunt portuguès del Benfica és l'únic gironí a les files del combinat espanyol. A més a més, el gironí va ser l'encarregat de portar la bandera espanyola durant l'acte d'obertura dels WRG. Amb la selecció espanyola, el davanter ha aconseguit dos mundials i dos europeus.