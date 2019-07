Confirma els contactes per fitxar Griezmann però l'Atlètic cita el jugador demà per entrenar

?Bartomeu va confirmar que el director general, Òscar Grau, i el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, es van reunir dijous per negociar el fitxatge del jugador blanc-i-vermell Antoine Griezmann. Un dels noms propis de la roda de premsa va ser el de Griezmann, de qui Bartomeu va dir que existeix interès per fitxar-lo després que la clàusula sigui de 120 milions. «Potser destaparé alguna cosa, però ahir (per dijous) vam tenir una reunió amb Miguel Ángel Gil a Madrid. Va ser entre Óscar Grau i l'Atlètic. Li vam dir si es podia negociar. Hi ha interès», va anunciar Bartomeu. Tot i això, minuts després, l'Atlètic va fer un comunicat on mostrava el malestar amb el president blaugrana per les declaracions i en què anunciava que Griezmann està citat demà per començar la pretemporada amb l'equip.