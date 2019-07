Bartomeu: «No hi ha cas Neymar perquè el PSG no el deixa sortir»

El president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va subratllar ahir que «no hi ha cas Neymar» perquè, si bé ha admès que el brasiler «vol anar-se'n del París Saint-Germain», el club francès no desitja prescindir d'ell aquest estiu. Poc abans de la presentació oficial de l'holandès Frenkie de Jong com a jugador del Barcelona, el màxim mandatari blaugrana va comparèixer a l'Auditori 1899 del Camp Nou per parlar sobre el futur esportiu del club ara que ha assumit el càrrec de vicepresident esportiu arran de la dimissió de Jordi Mestre.

Més enllà dels canvis organitzatius a la junta directiva, el nom de Neymar va aparèixer en moltes de les preguntes que Bartomeu ha contestat durant la roda de premsa. Sobre un presumpte interès del club blaugrana per la incorporació del brasiler, el president va respondre: «Sabem que Neymar vol anar-se'n del París Saint-Germain i sabem que el PSG no vol que Neymar se'n vagi. Per tant, no hi ha cas». Bartomeu va negar que l'argentí Lionel Messi li hagi demanat el fitxatge del seu excompany: «És una llegenda urbana; ho sé perquè ho he llegit a la premsa. Messi mai no demana jugadors. Els jugadors sempre volen jugar i volen jugar en un bon equip».

Bartomeu va reiterar, en canvi, les lloances que fa uns mesos ja va dir sobre Ousmane Dembélé en assenyalar que, segons la seva opinió, és millor que Neymar. «Sí (crec que Dembélé és millor que Neymar). Sempre he dit que Dembélé és un jugador jove, talentós, diferent i a mi m'agrada com és. El considero una de les figures del futbol actual i volem que ho desenvolupi aquí. Quan surt Dembélé tots estem atents perquè sempre passen coses», va afegir. Per això, Bartomeu va defensar la continuïtat de l'extrem francès i del brasiler Coutinho, dos jugadors «fonamentals esportivament i per als tècnics».



El futur de De Ligt

Un altre dels jugadors que pretén el Barcelona és el central de l'Ajax Mattihjs de Ligt. Bartomeu no ha donat pistes sobre el futur del defensa holandès i s'ha remès a les declaracions que va fer fa unes quantes setmanes. «Continuo sabent on jugarà i no puc dir res més. Pertany a l'Ajax. Sé on jugarà, però no ho puc dir», va insistir el president blaugrana malgrat les insistents preguntes dels mitjans de comunicació. Arribi o no De Ligt, el directiu que no serà present en les pròximes presentacions de jugadors del primer equip serà Jordi Mestre, que dimecres va presentar la dimissió per «discrepàncies» amb l'àrea esportiva, segons va revelar Bartomeu en la seva compareixença.

«Fa uns dies vam ser a menjar i em va explicar que volia deixar la vicepresidència esportiva del club. Per diversos motius, entre ells la discrepància amb l'àrea esportiva i també pel cansament després de tants anys. Vaig entendre perfectament els seus motius», va revelar Bartomeu. Amb la marxa de Mestre, ja són quatre els vicepresidents que han dimitit sota el mandat de Bartomeu, després de l'adeu de Susana Monje (26 de novembre del 2016), Jordi Vilarrubí (1 d'octubre del 2017) i Manel Arroyo (16 de juliol del 2018).

Bartomeu va refusar la idea que existeixi «una crisi» al si de la junta directiva i ho ha atribuït «a un fet habitual en un equip que existeixin altes i baixes».