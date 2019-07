El paper de Telemsani a l'estatal, clau per fer el pas definitiu a la boxa professional

Lluitar per arribar lluny. Pot sonar a tòpic, però en aquest cas pren més sentit que mai. Sinó, que li ho preguntin a Elías Telemsani. El figuerenc, de 22 anys, ha estat escollit pel seleccionador José Hidalgo per representar a Catalunya en el Campionat d'Espanya de Boxa Amateur Elit 2019, que es disputarà a Badajoz del 16 al 21 de juliol. Enguany, serà el segon consecutiu que l'alumne del Gym Box Alt Empordà defensa els colors de Catalunya en l'àmbit estatal i, aprofitant l'experiència de l'any passat, espera reivindicar-se en aquesta competició de la categoria elit de pes pesant, l'últim esglaó per fer el pas a la boxa professional.

«He superat tots els combats a Catalunya. Ja ho vaig aconseguir l'any passat i aquest m'he pogut mantenir. La primera vegada que vaig anar al Campionat tenia poca experiència, tot era molt nou per mi. Vaig perdre la primera ronda contra un rival amb llarga trajectòria de les Canàries. Es va notar la manca de seguretat. Tot i així, les sensacions van ser bones. El resultat va ser molt ajustat, l'actuació va ser bona», explica Telemsani. Després d'haver tastat una competició d'aquest nivell, el boxejador altempordanès espera reivindicar-se aquesta vegada: «vaig amb més confiança, experiència i més rodatge de combats. Em sento preparat. Ja sé què m'hi puc trobar».

Telemsani va iniciar-se en el món de la boxa als 14 anys, quan va apuntar-se al Gym Box Alt Empordà dirigit per Rachid Drissi. «Vaig debutar en una competició als 16 anys i a partir dels 18 vaig decidir dedicar-m'hi completament. Sempre he estat al costat d'en Rachid, ell m'ha guiat per arribar fins aquí», assegura. Des d'aleshores, ha treballat de valent per millorar la seva tècnica i explotar en la categoria de pes pesant. La disciplina que més l'atrau per, qui sap si algun dia, convertir-se en boxejador professional.

«El veig molt bé. Té aptitud. Quan arribi el moment d'afrontar el campionat, només li diré: 'confia amb tu i boxeja'. Està ple de tècniques. Només li fa falta coratge i confiança, que amb treball ja ho està aconseguint. És un pes pesant complet. L'únic de pes pesant que compleix amb tots els requisits a Catalunya», confessa el seu entrenador, Rachid.

Secundari, però no per això menys important, el jove boxejador també haurà d'estar preparat pel viatge fins a Badajoz. Uns 1.200 km en cotxe, que poden deixar-lo baldat abans de saltar al ring. «Una persona de quasi 2 metres dins d'un cotxe tantes hores pot cansar-se. Entre la novetat i tot, l'any passat va ser difícil. Aquest any, però, serà diferent. Coneixem el grup, no fa pas massa l'Elías va enfrontar-se contra els seus rivals al CAR de Madrid», assegura l'entrenador.



L'ambició per ser el millor

El camí per arribar fins aquí, no ha estat fàcil. «Ningú té res fet. Com en la vida, l'Elías ha hagut de buscar una estratègia amb un treball constant. Tinc un bon pressentiment per aquest any. Cal tenir les idees clares i creure en un mateix. Estic feliç que representi el Gym Box Alt Empordà en l'àmbit estatal elit. L'objectiu és que debuti en el món professional al més aviat possible. Si continua així, pot ser l'any vinent. Li agradaria arribar a Las Vegas», diu en Rachid.

«És un orgull representar Catalunya al Campionat d'Espanya. Estic molt content. És un reconeixement a l'esforç i sacrifici que he dut a terme durant aquests anys. Em fa molta il·lusió», apunta Telemsani. Amb l'esperança d'arribar lluny, el figuerenc combina els entrenaments al club que la vist créixer amb el CAR de Sant Cugat.