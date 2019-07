L'Spar Citylift Girona rescindeix Nadia Colhado

L'Spar Citylift Girona ja està regirant el mercat per trobar una nova jugadora interior (comunitària), que assumeixi el rol de Nadia Colhado. La pivot brasilera i l'Uni van acordar dimecres la rescissió del contracte que havien renovat a l'abril «de mutu acord», posant d'aquesta manera punt i final a una relació de dos anys. Colhado ha sigut un referent a Fontajau però la temporada passada va patir una lesió al canell de la mà dreta que la va fer passar pel quiròfan. Inicialment l'Spar Citylift Girona li va allargar un any més el contracte, però ara club i jugadora han optat per trencar-lo.

Després de jugar moltes setmanes amb el canell de la mà dreta trencat, Nadia Colhado havia disputat el seu últim partit en l'anada de les semifinals de l'Eurocup contra el Montpeller i després va passar pel quiròfan. Haurà jugat dues temporades amb l'Spar Citylift Girona, hi va arribar l'estiu del 2017 provinent del Gipúscoa, i abans de lesionar-se era la jugadora més valorada de l'equip entrenat per Èric Surís amb 12,1 punts i 6,7 rebots per partit. Amb la seva sortida l'Uni s'evita un maldecap per excés de jugadores extracomunitàries a l'Eurolliga. Adaora Elonu i Brittney Sykes ja podran jugar plegades sense fer rotacions.