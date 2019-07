El Vilafant prepara la nova temporada amb el repte d'ascendir a Divisió d'Honor

Tota una declaració d'intencions. El Futbol Sala Vilafant ja ha posat fil a l'agulla a la preparació de la temporada 2019-20. Nous equips i nous reptes. Sobretot, per al sènior de Primera Divisió Catalana. I és que els homes de Roberto Martínez s'han marcat l'objectiu d'ascendir a Divisió d'Honor. Aquest curs els vilafantencs han assolit una meritòria cinquena posició amb 24 punts.

D'entrada, el Vilafant compta amb una bona base que preveu eixamplar aquest curs amb la creació d'un prebenjamí federat i l'infantil B. «Enguany han competit a molt bon nivell, sobretot tenint en compte el poc temps que la majoria de nanos fa que juguen a futbol sala. Gairebé tots venen del futbol i volem formar-los en aquest esport des de joves», explica el president Alain Jacobs.

Aquesta temporada, els vilafantencs esperen «seguir formant jugadors perquè el planter arribi algun dia a debutar amb el sènior». «Algun juvenil ja ha participat al sènior durant la lliga i per a la pròxima temporada segur que més d'un hi jugarà regularment», afegeix. A banda dels equips de base, el club també fa classes de tecnificació.

A més a més, el Vilafant vol «fer el salt a Divisió d'Honor». «Estem intentant fer un equip competitiu per ascendir de categoria i d'aquesta manera donar més valor al club. Si tenim el sènior en una categoria més alta, atraurem més jugadors de la comarca», comenta Jacobs.

Després de patir diverses baixes, el Vilafant està perfilant la nova plantilla que els ha de permetre tocar el cel: «Estem negociant amb futbolistes d'equips de la comarca. Si volem jugadors de proximitat, hem de tenir clar que a l'Alt Empordà la majoria provenen del futbol. Si no haurien de ser de Sant Julià de Ramis, Girona, Blanes, Lloret de Mar... La nostra filosofia és comptar amb jugadors altempordanesos».

Adaptar els futbolistes a una pista d'un pavelló, però, no és fàcil. «Hem de fer com un reciclatge. Sobretot, és complicat per la competició en la qual estem. Tot són equips que fa molts anys que són a la lliga i tenen una bona base. Nosaltres tenim jugadors amb un mínim de tècnica i físic, s'han adaptat molt bé. Són ràpids a captar-ho. Encara que, és clar, les normes o les tàctiques, per exemple, varien una mica», explica.



L'estructura del projecte

Confirmant la continuïtat de l'entrenador, el Vilafant continuarà mantenint l'estructura del seu projecte. «Amb la renovació d'en Roberto no hi ha canvis al sènior. En les pròximes setmanes anunciarem fitxatges i de ben segur que ens aportaran un plus de qualitat», diu Jacobs.

El creixement del Vilafant ha permès al club engrescar-se en la creació del primer Campus d'Estiu de Futbol Sala, organitzat pel coordinador de base i jugador del sènior Èric Jacobs. El tret de sortida va ser el dilluns passat, dia 1 de juliol, i hi ha una vintena de participants. «Hem trobat que molts nens que juguen a futbol volen venir a provar. A diferència dels camps de futbol, on molts passen estona a la banqueta, aquí els espais són més curts. Participen molt i, com que és més intens, toques més pilota. Ens il·lusiona molt i esperem poder tornar a fer-lo l'any vinent amb més colla», afirma el president.