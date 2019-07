Trifón Poch torna al bàsquet ACB i fitxa pel Joventut com a ajudant de Carles Duran

Trifón Poch torna al bàsquet ACB i fitxa pel Joventut com a ajudant de Carles Duran

El tècnic Trifón Poch s'incorporarà la temporada que ve com ajudant de Carles Duran al cos tècnic del Joventut de Badalona en substitució de Jaka Lakovic en el que serà el seu retorn al món del bàsquet professional. Resident a Girona des de fa molts anys, en els darrers temps Trifón Poch havia estat col·laborant amb La Bisbal amb tasques de «guiatge i tutoria» de tots els entrenadors del club i també entrenaments de tècnificació amb alguns jugadors del primer equip de Copa Catalunya com, per exemple, el nord-americà Terry Hopewell.