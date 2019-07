L'Olot congela el preu dels carnets d'abonat per batre el registre històric

L'Olot va presentar ahir una ambiciosa campanya d'abonats que pretén engrandir la massa social i superar la barrera històrica dels 1.400. En els últims anys la xifra de socis ha rondat els 1.200 i des del club volen assolir un creixement d'uns 100-150 per continuar amb l'il·lusionant projecte esportiu i social que fa anys que plantegen. «Volem fer créixer la massa social del club perquè hem arribat a un punt en el qual ho necessitem. Volem fer un pas endavant i no es pot fer sense l'ajuda dels socis. Altres temporades teníem objectius ambiciosos, pel que fa a nous socis, que no es van complir, però aquest any ens agradaria arribar almenys als 1.350», assegurava el directiu de comunicació, Jordi Reyes.

Els preus de l'abonament són els mateixos del curs passat, s'han congelat, ja que des del club es considera que «cal mantenir un preu raonable per poder augmentar la xifra d'abonats». La diferència respecte a altres anys és que aquesta temporada el pagament es podrà fer fraccionat en tres quotes per fer-ho més accessible a qualsevol economia. «Ser soci de l'Olot no implica només venir a l'estadi a veure els partits. Tenim projectes socials a darrere als quals dediquem molt temps i creiem que és raó suficient perquè la gent s'hi apunti i ens doni suport. A més, amb els descomptes que et proporcionen les promocions amb entitats com Xartic o Bonpreu-Esclat, el carnet et surt pràcticament a cost zero», detalla Jordi Reyes sobre els costos de l'abonament.

Una altra novetat relacionada amb els abonaments és l'ampliació de la tribuna, que ja compta amb 300 places noves i cobertes perquè es pugui abonar més gent a aquesta zona i perquè la gent que ja té un lloc a tribuna pugui estar més ample. En aquest sentit Reyes va revelar que «estem treballant i en contacte amb l'Ajuntament per veure si podem posar-hi seients. Ens agradaria fer-ho a tot el camp, però la prioritat, per una qüestió de pressupost, és fer-ho a la tribuna», afegeix.

En l'àmbit esportiu, l'Olot ja fa mesos que assegura que també vol fer un pas endavant amb l'objectiu d'acabar jugant al futbol professional. Tot i això, el directiu de comunicació del club té clar que «no es poden fer les coses amb presses i s'han d'anar fent passes endavant per pair bé el creixement». Un altre al·licient per atraure aficionats i créixer com a entintat és la de signar jugadors catalans, sobretot de La Garrotxa i comarques properes. «Continuem ferms amb la idea que els jugadors que arribin siguin catalans. Això fa que els jugadors tinguin un sentiment de pertinença i que l'afició s'identifiqui amb els components de la plantilla», va afirmar.

Els preus dels abonaments van des dels 35 euros de la tarifa júnior i solidària, fins els 340 de la llotja. La general i la tribuna costen 110 i 175 euros, respectivament, amb descomptes per als jubilats.