El Llagostera estrenarà gespa

L'estadi Municipal de Llagostera tornarà a estrenar gespa aquesta temporada, després d'onze anys, coincidint amb el retorn a Segona divisió B. Els treballs de reposició de l'antiga superfície van arrencar fa un parell de setmanes i està previst que tot estigui enllestit el 15 de juliol, quan el bloc que dirigeix Oriol Alsina té previst començar la pretemporada. «Si encara el camp no està a punt, treballarem els primers dia a Santa Cristina», apuntava ahir Alsina, satisfet perquè el nou ajuntament, presidit per Toni Navarro (ERC) ha accelerat aquest projecte de reforma. A més s'ha aprofitat aquest estiu per canviar la il·luminació del camp, i ara totes les torres de llum són de led. La inversió municipal per la gespa volta els 150.000 euros i permetrà dotar l'estadi d'una superfície d'última generació. Mentrestant, la gespa antiga s'aprofitarà al camp de la Creueta, a Quart.

La imatge que ofereix a dia d'avui el camp del Llagostera és inèdita. La superfície vella ja s'ha retirat i s'estan preparant els panells amb la nova, que ja s'ha començat a col·locar en un lateral. L'activitat avança a bon ritme amb la intenció que tot estigui enllestit per l'inici de la pretemporada. El canvi de la gespa ja s'havia d'haver fet l'estiu passat, però per una sèrie de temes burocràtics es va acabar endarrerint fins ara. Feia onze anys que la instal·lació tenia la mateixa gespa artificial.



Buscant un patrocinador

Mentre a l'estadi els operaris treballen amb la nova gespa, a les oficines del Llagostera hi arriba ara la calma. De moment s'han concretat quatre fitxatges (Kuku, del Sant Andreu; Nahuel Arroyo i Adri Lledó, de l'Horta, i David Garcia, de l'Hospitalet). «Ens falten un central, un central sub-23 i un bon pivot. No ens podem equivocar i, per tant, aquestes operacions poden trigar», deia Alsina. El tècnic i director esportiu recorda que «serem el pressupost més baix de la Lliga» i, en aquest sentit, destacava que «estem buscant un patrocinador que ens ajudi a col·laborar en el projecte».

Després de dues temporades, ahir es va saber que l'empresa , FAR Law Sports deixava d'esponsoritzar la samarreta del primer equip. El club intentarà trobar una nova marca per mantenir ingressos en aquesta partida.