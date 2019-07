Xavi Agustí: «Confiem en la il·lusió dels més joves, complementada amb l'experiència»

El tècnic blanc-i-blau va agafar les regnes del primer equip a mitjan febrer a causa de la mala dinàmica de resultats, que va aconseguir tallar de soca-rel per deixar-lo a la meritòria 12a posició amb 49 punts.

Avançar sense pressa, però sense pausa. Aquest és l'objectiu que es marca l'entrenador Xavi Agustí amb la confecció de la plantilla del Figueres per a la temporada 2019-20. Després de no arribar a cap acord per renovar bona part dels jugadors importants, els blanc-i-blaus treballen per suplir les baixes inesperades dels titularíssims Ritxi Mercader, Sergi Romero, Xavi Ferrón o David Aroca, entre d'altres. Apostant per l'ambició dels més joves, el pròxim repte és portar experiència a l'equip.

Va aconseguir treure l'equip del pou en el seu debut a Tercera Divisió. Està satisfet amb la feina feta?

Se'm va cridar arran dels mal resultats que hi havia. Quan entres en un projecte a través d'una dinàmica com aquesta no és gaire gratificant la nomenació, però és futbol i moltes vegades les oportunitats arriben així. Les dues primeres jornades no vam estar al nivell que esperàvem, però el balanç ha acabant sent positiu gràcies al treball de tots. Sobretot a fora de casa, i en camps complicats, hem tret bons resultats.

Ara només falta que els resultats arribin a Vilatenim.

Sí. Ha estat l'assignatura a batre. Això hauria estat el súmmum de tot (riu). L'objectiu era salvar l'equip i ho hem fet de la millor manera possible, malgrat tenir pocs jugadors.

Tan pocs que gairebé no podien ni lesionar-se. Com se'n van sortir?

Correcte. Hem comptat amb jugadors de la casa, que és un dels objectius que vol el club.

Bona part dels jugadors titulars han fet el salt al Peralada. Potser no s'han fet bé les coses?

Teníen un pes específic dins dels vestidors i esperàvem poder renovar el bloc de l'equip, però per a això hi ha d'haver entesa entre dues parts. Tothom és lliure d'esollir el seu camí. No n'hi ha hagut i no ens queda més remei que estructurar l'equip d'una altra manera, que no havíem previst. Ha estat un cop inesperat.

Tornaran a retrobar-se al derbi altempordanès. En té ganes?

Serà especial, però tots els partits ho són. Al final, tenen un mateix resultat, que és la suma dels tres punts. En aquest cas, hi afegirem la proximitat i que hi ha jugadors coneguts.

Qui sí que ha renovat és vostè. Precisament, va ser el primer anunci que va fer Javi Salamero en la seva arribada al Figueres.

Estic a casa i al meu club, no podria estar més content. La incorporació d'en Javi és una gran notícia perquè pot ajudar-nos molt en la confecció de l'equip.

El perfil dels primers reforços és de jovent procedent de Primera Catalana. La 'manca' d'experiència és un factor que el preocupi?

En absolut. Abans de l'arribada d'en Javi, i amb ell encara més, vam fixar-nos en els jugadors que hi ha al mercat. Sobretot, de proximitat i amb projecció. Volem jugadors joves que vulguin reivindicar-se a la categoria. Evidentment, no seran les úniques incorporacions. Enguany potser tindrem un perfil més jove i busquem la seva il·lusió.

Abans entrenava el juvenil. Ja està acostumat a treballar amb nanos joves, oi?

Està bé perquè ens aportaran il·lusió i ganes. Amb treball i empenta. Encara que també hi ha d'haver equilibri. Ara estem buscant aquest punt d'experiència a Tercera i, fins i tot, Segona B. Volem que tots els jugadors que arribin nous a la categoria, se sentin recolzats pels que ja tenen més trajectòria.

Quin és l'objectiu d'aquesta temporada?

Volem consolidar-nos al més aviat possible a la categoria. Des de la màxima humilitat. Després ja mirarem enlaire i veurem on podem arribar.

Fa anys que el Figueres està acomodat a Tercera. Pot arribar més lluny?

S'ha de treballar des de la base. Soc partidari de fer passos consolidats, s'ha de pensar en el present i no viure de la història.