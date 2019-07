700 persones participaran en el cinquè Barretina Rural Fest de Siurana

El Barretina Rural Fest de Siurana creix any rere any. Si en la tercera i quarta edició el topall d'inscrits va ser de 500 persones, per a aquesta cinquena edició, d'aquest dissabte (19 h), serà de 700 inscrits. I encara hauria pogut ser més, ja que «per motius de seguretat ho hem limitat a 700», explica un dels organitzadors, Sergi Turró, qui afegeix que «segurament hauríem pogut arribar a les 1.000 persones, perquè hem rebut moltíssims correus i trucades després de tancar la inscripció, que ho vam fer fa dues setmanes. A tota aquesta gent els diem que vingui igualment a veure la prova i a gaudir de la resta d'espectacle».

De totes les activitats que té el certamen «la més sol·licitada és la cursa d'obstacles, de sis quilòmetres, i que per a aquesta vegada hem canviat el recorregut», explica Turró. Per tal d'evitar excessives aglomeracions, «farem fins a tres sortides d'unes 250 persones d'un traçat que comptarà amb més aigua, que ja en tenia molta, però que amb aquestes temperatures creiem que ha d'augmentar», diu.

La diada, organitzada per la Unió Esportiva Siurana, continuarà amb una botifarrada popular i tres concerts, que començaran a partir de les nou del vespre. L'Orquestra Di-versiones, Koalanu i DJ Torrebruno amenitzaran l'ambient d'uns participants que hauran passat per camins, boscos i rierols amb diferents obstacles que hauran de superar amb les seves millors habilitats.

La inscripció inclou dorsal, assegurança, obsequi, avituallaments i el sopar.