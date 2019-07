Verstappen supera Leclerc a Àustria

L'holandès Max Verstappen (Red Bull) va repetir ahir la seva victòria de l'any passat en el Gran Premi d'Àustria, el novè del Mundial de Fórmula 1, després d'un emocionant final, en què va treure-li el triomf al monegasc Charles Leclerc (Ferrari), al qual va avançar en una polèmica acció que va haver de ser revisada pels comissaris, faltant dues voltes per al final. Verstappen, de 21 anys, va aconseguir la seva sisena victòria en la F1 en el circuit propietat de la seva escuderia, el Red Bull Ring de Spielberg. Al mateix temps, va xafar la possibilitat que Leclerc, d'idèntica edat i que havia arrencat des de la pole, celebrés el seu primer triomf. Va ser la primera vegada aquest curs que no guanya un Mercedes perquè l'anglès Lewis Hamilton, que venia de guanyar la seva sisena carrera de la temporada a França, va ser cinquè, just per darrere de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), en una prova que el seu company, el finlandès Valtteri Bottas, va finalitzar tercer. Carlos Sainz (McLaren), que va haver de sortir des del fons de la graella en substituir motor i caixa del canvi, va protagonitzar la remuntada del dia, en acabar vuitè una cursa en la qual tots, menys Vettel, van anar a una aturada. Sainz confirma el seu setè lloc a la classificació general, amb 30 punts.

Lewis Hamilton, que va declarar després de la cursa que «no tots els caps de setmana poden ser caps de setmana perfectes» arribarà líder indiscutible al 'seu' Gran Premi, el de Gran Bretanya, a Silverstone (Anglaterra), d'aquí a dues setmanes: amb 197 punts, 31 més que Bottas. Verstappen va pujar al tercer lloc del Mundial, que ocupa amb 126 punts, tres més que Sebastian Vettel, que en la penúltima volta va prendre-li el quart lloc a Lewis Hamilton. Leclerc és el cinquè, amb 105 punts.