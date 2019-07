El Mirandés pateix de valent a Palma però acaba celebrant l'ascens (3-1)

El Mirandés, tot i perdre per 3-1 davant l'Atlètic Balears en el partit de tornada de la tercera i definitiva eliminatòria de la fase d'ascens, va fer valer el 2-0 de l'anada per segellar així dos anys després el seu retorn a Segona A. Un gol de Matheus Aias va posar les coses molt de cara al Mirandés en el minut 18, però el conjunt balear mai es va rendir i va remuntar en la segona part amb dos gols del gironí Nuha Marong en només cinc minuts i després amb un altre de Marc Jiménez després d'un emboilic a l'àrea petita. Tot i que els balears van buscar el 4-1 que els hauria ascendit, no el van trobar.