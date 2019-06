Guardiola: "Estic aplicant les mateixes idees que amb el filial del Barça"

L'entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha admès que una de les seves satisfaccions més grans és "haver pogut discutir amb aquells de deien que no es podia jugar així (com al Barça) a Alemanya o Anglaterra", i ha recordat que les idees que està implementat "són les mateixes" que va utilitzar "quan entrenava al filial" blaugrana.

En una entrevista concedida al diari 'Ara', el que va ser màxim artífex del millor Barça de la història, a final de la primera dècada de l'actual segle, ha assegurat que l'honora que la gent el reconegui la seva feina a la banqueta.

"És bonic que la gent ens digui que mai no havien vist jugar d'aquesta manera a Anglaterra o Alemanya. Tots tenim la nostra vanitat i no puc negar que em fa molta il·lusió que ens col·loquin entre els grans equips de tots els temps a Anglaterra. Volem agradar i que ens vulgui", ha admès.

Guardiola ha destacat que un dels seus màxims plaers l'ha trobat per "haver pogut discutir amb aquells de deien que no es podia jugar així (com al Barça) a Alemanya o Anglaterra, amb jugadors de 'metre vint' - ha ironitzat - com Silva, Sterling Agüero i Bernardo Silva. I ho hem fet. Dominant amb joc posicional. A més de pressionar dalt i sortir amb la pilota controlada. Són les mateixes idees del filial del Barça en tercera divisió".

D'entre moltes persones que han marcat la seva trajectòria, Guardiola ha exalçat la figura de l'exjugador i secretari tècnic del Barcelona fins al 2010, Aitor 'Txiki' Begiristain, en l'actualitat, ocupant el càrrec de director esportiu del City. "Tinc Txiki, que és la persona més important de la meva carrera, perquè va confiar en mi quan jo no era ningú. Estic molt protegit a Manchester", ha garantit.

Ha comparat les seves vivències al Manchester respecte a Barcelona i Munic, en referir-se a la direcció esportiva: "Al club (City) som tres o quatre persones que decidim a l'àrea esportiva i no existeix un soroll de 18 directius (en clara al·lusió al Barça). No tornaré al Barça ni a Alemanya. On podré tenir unes instal·lacions tan bones per disputar una lliga tan maca com el Premier?".

Malgrat aquesta crítica, Guardiola no ha dissimulat el seu barcelonisme ni el seu agraïment a aquells que van confiar en ell quan va decidir ser entrenador, com l'expresident Joan Laporta: "No hagués acceptat la proposta del president Laporta si hagués tingut dubtes que no aniria bé", ha rememorat quan es va fer càrrec de l'equip filial en tercera (2007) i del primer equip (2008).

Sobre la seva idea de futbol, ha admès que ho tenia tot molt clar, al costat del seu segon, el malaguanyat Francesc 'Tito' Vilanova. "Quan vaig estar amb l'equip en tercera ens vam convèncer amb Tito Vilanova que si érem capaços de fer-ho en camps estrets ho faríem en camps més amples i en millors condicions".

De la creació d'una Lliga Europea, Guardiola ha admès que no combrega gaire amb l'incipient camí que alguns clubs han iniciat per formar una competició que podria anul·lar les Lligues dels principals països.

"No estic molt d'acord en una Lliga europea. Me l'haurien d'explicar. Matarem les Lligues. Si el Barça i el Madrid se'n van i no juguen contra l'Espanyol, qui el comprarà? La lliga espanyola morirà. En això a Anglaterra són molt intel·ligent, els camps de quarta divisió són plens. Un Barça-Espanyol és molt important per a la ciutat", ha sentenciat.

En matèria política, Guardiola no ha dubtat a pronunciar-se, com sempre ha fet sense embuts, sobre la situació que es viu a Catalunya i concretament alguns polítics.

"Em poso a la pell dels exiliats i els empresonats. Si no fem l'esforç de posar-nos contra la injustícia, ens posarem a favor de l'altra part... No soc advocat, però sense un punt d'humanitat no anirem enlloc. No crec que hi hagi ningú, ni el jutge Marchena, amb tot el respecte perquè no el conec, que pugui pensar que aquestes persones han fet una cosa tan greu per estar tants anys a la presó ", ha dit.

D'altra banda, Guardiola ha criticat unes paraules de Pedro Sánchez, quan el líder del PSOE sent candidat a la presidència va dir en una entrevista al diari Marca (després de ser-li preguntat: "El molesta quan Pep Guardiola parla d'Espanya com un 'estat autoritari i repressiu'?": "Sí, clar. I m'ofèn perquè no és cert res del que diu sobre això. És més, segons alguns mitjans esportius, aquest mateix estat de què parla li va oferir ser entrenador de La Roja en un moment determinat".

La resposta de Guardiola va ser: "Això és mentida. Mai no m'han ofert ser seleccionar espanyol. Mai. Em sap greu que se senti ofès, però jo també estic ofès per moltes coses que han passat aquests anys: la corrupció dels ERO d'Andalusia, que (el vaixell) Open Arms no pugui sortir a rescatar gent al Mediterrani. I Sánchez no els deixa sortir, però pot anar a l'Aràbia Saudita a vendre armes".