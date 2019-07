Espanya tomba Alemanya i guanya el seu cinquè europeu sub-21 (2-1)

La selecció espanyola de futbol es va proclamar ahir campiona d'Europa sub-21 per cinquena vegada en la seva història, gràcies a la seva victòria per 2-1 sobre Alemanya en un partit desequilibrat per la perícia de Fabián Ruiz i que també va servir com a revenja davant el rival que va exercir de botxí a la final del 2017. Espanya va patir per convertir-se en pentacampiona d'aquesta categoria, aguantant l'empenta alemanya en l'última mitja hora de partit. Els gols de Fabián Ruiz i Olmo van posar un còmode 2-0 però el 2-1 d'Alemanya en els instants finals va posar molta emoció al partit.