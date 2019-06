Arbolino aconsegueix la segona victòria de la temporada

L'italià Tony Arbolino (Honda) s'ha convertit en el primer pilot que repeteix victòria en la categoria de Moto3 durant la temporada 2019 al imposar-se per tot just 45 mil·lèsimes de segon al seu compatriota Lorenzo dalla Porta (Honda) al Gran Premi dels Països Baixos de la categoria que s'ha disputat al circuit TT d'Assen.

Al costat d'Arbolino al podi hi han estat Dalla Porta i el txec Jakub Kornfeil (KTM), que ha hagut de complir una sanció que se li ha imposat a la part final de la cursa.

Antonelli, Suzuki i Arbolino s'han llançat al capdavant de la carrera des del mateix moment en què s'ha apagat el semàfor amb Raúl Fernández (KTM) com el millor espanyol en la desena plaça, just per davant de Arón Canet (KTM). El gironí Albert Arenas ha anat al terra i no ha pogut acabar.

L'italià, autor del millor temps d'entrenaments, ha liderat la cursa en el primer gir, en un clar intent de trencar la carrera el més aviat possible, mentre que Fernández ha comès un error que l'ha fet sortir de la pista.

Niccolo Antonelli ha comandat també la segona volta, perseguit per Kaito Toba (Honda), Tony Arbolino (Honda) i Tatsuki Suzuki (Honda) al capdavant d'un grup molt estirat però en el qual anaven la gran majoria dels pilots de la categoria, entre ells Arón Canet, Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), Marc Ramírez (Honda), Jaume Masiá (KTM), Albert Arenas (KTM) i Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda).

A partir de la tercera volta el nipó Kaito Toba ha exercit el paper de líder de la cursa amb el mateix objectiu que Antonelli, però cap d'ells ha aconseguit el seu objectiu d'escapar-se.

A la penúltima volta Arbolino ha protagonitzat l'última volta ràpida de carrera i amb això es s'ha enganxat al rebuf de dalla Porta, al qual ha estudiat per esperar el moment de superar-lo. En la corba quinze ho ha fet per firmar la segona victòria de la temporada després de la de Mugello (Itàlia) per només 45 mil·lèsimes de segon sobre Lorenzo dalla Porta.

El millor espanyol de la jornada ha estat Marc Ramírez, a la setena posició, amb Alonso López desè, mentre que el líder del mundial, Arón Canet, s'ha hagut de conformar amb el dotzè lloc, encara que li permet mantenir el liderat en la provisional del mundial amb set punts d'avantatge sobre Lorenzo dalla Porta.