Castilla: «Seré entrenador més endavant; encara em queda corda per competir»

El Lloret continua planificant la temporada 2019-20 amb el tècnic Albert Batllosera al capdavant. De moment, el club ja ha aconseguit tancar els fitxatges de sis jugadors; a banda de les nombroses renovacions que permeten donar continuïtat al projecte amb 17 jugadors confirmats. L'últim a incorporar-se ha estat Raúl Álvarez, que arriba procedent del Palamós per completar la davantera. El jugador, de 20 anys, afronta el seu segon curs a Primera Catalana, on va debutar amb el conjunt palamosí la passada temporada després de fer el salt amb el juvenil de Lliga Nacional. Abans, també havia vestit la samarreta del Girona. Raúl Álvarez s'afegeix als fitxatges de Fajardo, Álex Lobo, Sumaray, Dani Gómez i Dani Castilla, que ha estat una de les arribades més destacades. Ara fa un any, Castilla va presentar en societat el llibre El futbol és, en què explica la seva experiència en el món del futbol.

El porter, de 30 anys, havia penjat els guants, però, després de passar un any sense jugar, ha decidit fer-se enrere. «Trobava molt a faltar la competició i tot el que suposa conviure amb un vestidor. Necessitava tornar a lluitar per uns objectius en l'àmbit d'equip i personal», explica Castilla. Quan va retirar-se, el torderenc va fer-se càrrec dels entrenaments de porters del Lloret com a membre del cos tècnic de Batllosera. «M'ha convençut fer d'entrenador, però vull deixar-ho per a més endavant. Tinc 30 anys i considero que encara me'n queden uns quants més per ser jugador», diu. «El Lloret m'ha brindat l'opció de defensar la porteria en una categoria molt maca, on ja he pogut disputar 80 partits. Vull sumar-ne més abans de penjar els guants definitivament», assegura el porter sobre l'oferta que li ha plantat el Lloret. Castilla ha passat per l'Arenys, el Tordera –equip del seu poble–, Llagostera, Palamós i Guíxols.

A més a més, el club també ha pogut assegurar la continuïtat d'algunes peces clau de l'equip. El migcampista Bader El Alami ha estat el darrer en allargar el seu vincle amb els lloretencs per una temporada més. El jugador, de 27 anys, s'ha format al planter i ha defensat els colors del Lloret durant bona part de la seva carrera esportiva. Des de base fins a amateur. Bader també va tenir una etapa al Farners en la temporada 2017-18 a Primera Catalana.