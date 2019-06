Núria Bagaria, a la selecció sub-20 amb Èric Surís

El tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, serà el seleccionador espanyol sub-20 en el Campionat d'Europa que es farà a principis d'agost a la República Txeca i ahir, en una llista de disset convocades que va fer pública la federació espanyola, la base gironina Núria Bagaria també hi apareixia amb opcions d'anar a la cita. Bagaria anirà a la primera concentració de Ferrol on Espanya jugarà tres amistosos contra Rússia, Sèrbia i França. La base del Sant Adrià i nova jugadora del Mann-Filter, Aina Ayuso, la pivot gallega Raquel Carrera o l'exterior canària Iris Juno, ara jugant al bàsquet universitari nord-americà, són alguns dels noms més destacats d'una selecció on Surís compta amb Rubén Burgos (València) i l'exinternacional Anna Montañana com a ajudants. Andrea Alcántara (Estudiantes), Nicle Cardaño (George Mason), Alba Prieto (Leganés), Carmen Sol (Alcobendas), Juana Camilion (Iona Gaels), Natalia Rodríguez (Ferrol), Aixa Wone (Barça), Lucia Rodríguez (Canoe), Sofia Galerón (Boise), Xènia Artiga (Barça), Mireia Daura (Lima Horta), Merche Carrillo (Sant Adrià) i Lola Pendande (Barça) són la resta de convocades fins arribar al total de disset.