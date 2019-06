l'argentina de messi es va classificar per tercera vegada consecutiva per a les semifinals de la Copa Amèrica -en les quals s'enfrontarà al Brasil- després d'imposar-se a Veneçuela (0-2) en un avorrit partit disputat a Maracaná, que van resoldre els gols de Lautaro Martínez, a l'inici, i Giovani lo Celso, al tram final. L'equip de Lionel Scaloni no va brillar, però sí va rentar la seva imatge.