El davanter Joel Arimany es converteix en el primer fitxatge d'estiu de l'Olot

Des de l'Olot es va deixar clar quan va acabar la temporada que la prioritat era mantenir el bloc per a la següent i no incorporar més de dos o tres jugadors per acabar de completar la plantilla si no hi havia baixes inesperades. El primer a sortir va ser Marc Cosme, que finalitzava contracte, i ahir es va anunciar el seu substitut a la davantera: Joel Arimany.

L'atacant de 21 anys arriba procedent del filial del Màlaga, on hi ha estat aquesta última temporada fent 2 gols en 15 partits. Malgrat que a terres andaluses no ha pogut mostrar tot el seu potencial, Arimany ja va demostrar al Peralada i a les categories inferiors del Girona que és un jugador amb potencial, facilitat per fer gol i molt hàbil utilitzant la seva corpulència i estatura (1,90 m.). Amb només 17 anys va debutar amb el primer equip del Girona després de destacar en el Juvenil de Divisió d'Honor fent 25 gols i a la 2016/07 va marxar cedit al Màlaga per jugar al seu filial a Tercera. El curs següent, el Girona el va renovar i va formar part de la plantilla del Peralada a Segona B, on va ser el màxim golejador de l'equip amb 7 dianes sense ser titular indiscutible.

Aquest últim curs, Joel Arimany ha tornat a l'Atlético Malagueño, però no ha disputat tots els minuts que esperava (667 repartits en 15 partits). L'Olot, en la seva recerca de jugadors de proximitat, ha decidit apostar pel davanter de Quart com a substitut de Marc Cosme confiant en el fet que el futbolista de només 21 anys pugui tenir la continuïtat necessària en un club per demostrar que el killer que es va veure a les categories inferiors del Girona i al Peralada no va ser un miratge. Sense confirmació oficial del dia i l'hora, Arimany serà presentat la setmana que ve a l'Estadi Municipal d'Olot.