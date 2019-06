Oriol Pujadas continuarà a l'Olot dos anys més

Les renovacions estan sent contínues a la Unió Esportiva Olot i ahir va ser el torn d'Oriol Pujadas, migcampista de 21 anys en qui el club té dipositada molta confiança. El manlleuenc ha renovat per dues temporades més després de demostrar aquest últim curs que té moltes coses a aportar a la plantilla. «Estic molt content per poder seguir vinculat dos anys més a l'Olot. Aquest és un club que té uns valors i unes idees molt clares. Estic agraït per la confiança del cos tècnic i la junta directiva. Espero que sigui un any ple d'èxits».

Pujadas va arribar a l'Olot fa dues temporades després de fer un gran curs al juvenil de la Damm, una de les pedreres més prolífiques del futbol català. Tal com va arribar a terres volcàniques, el club el va cedir a La Jonquera, on no va tenir gaire protagonisme. Finalment, l'osonenc va acabar la temporada al Sant Jaume, actual filial de la Unió Esportiva Olot. Aquesta última campanya, Pujadas ha tingut l'oportunitat de formar part de la primera plantilla i Garrido l'ha fet jugar 268 minuts dividits en 9 partits, dels quals ha estat titular en dos. En aquestes estones que ha jugat, el migcampista de 21 anys ha demostrat que té el coratge, l'esperit de lluita i la qualitat tècnica suficient per ajudar l'equip en la seva tercera temporada consecutiva a Segona B.

Amb aquesta renovació, l'Olot segueix demostrant que aposta pel bloc que tan bé ha rendit aquest darrer curs i també ho fa pels joves que formen part de la plantilla, un dels motius pels quals jugadors de menys edat, com és el cas del propi Oriol Pujades, volen formar part d'aquest projecte. «Crec que és important que s'hagi donat continuïtat a la plantilla, som un gran grup i això ens ajudarà a complir els objectius. Molt content de poder seguir envoltat de grans futbolistes i prometo donar-ho tot per aquest club», valorava ahir mateix just després de signar la renovació.



Marc Domínguez, a la base

Feina a la plantilla i també pel que fa a l'organigrama tècnic. L'Olot anunciava ahir que Sergi Bassaganya deixa de ser el coordinador de futbol onze després de tres temporades al club. El seu substitut serà el saltenc Marc Domínguez, tècnic amb experiència en diversos clubs catalans i també de la resta d'Espanya. «Em motiva arribar a un lloc en el moment adequat i en un club que està patint un creixement brutal», declara. Ha passat pel Girona, Sant Gregori, Llevant, Palamós, Besalú, Fundació Marcet i també Ècija, on ha fet un munt de tasques.