L'aleví del CN Figueres es posarà a prova en el Campionat de Catalunya

El CN Figueres disputarà el Campionat de Catalunya aleví, que se celebra aquest cap de setmana, del 28 al 30 de juny, a les instal·lacions del CN Sabadell.

Després d'una temporada intensa on l'esforç, la superació personal i col·lectiva s'han posat a prova en els entrenaments i, sobretot, en les competicions al llarg de la temporada, els alevins culminaran un gran curs en els Campionats de Catalunya.

Hi participaran: Crosby Fitch, Ferran Almenara, Laia Casellas i Alba Ribera, acompanyats per relleus per Sergio Pano, Mateo Tilaguy, Ingrid Romero i Maria Rodeja.

"Felicitats i molta sort per a tots", els desitgen des del club.