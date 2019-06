Joan Pau Pérez rep de la mà de la Federació un reconeixement per la seva gestió al Palamós

L'actual president de la Fundació Esportiva Palamós, Joan Pau Pérez, va rebre un reconeixement per part de la Federació Catalana de Futbol (FCF), que li agraeix la feina feta al capdavant del Palamós en les sis temporades que s'ha assegut a la llotja. Pérez va aterrar a la presidència en uns moments complicats a nivell econòmic i social. Va ser a mitjan la temporada 2013-14 i després de la dimissió del llavors mandatari, Miquel Aguilar, que Pérez va esdevenir el cap visible d'una junta gestora que va assumir les regnes.

Aquella temporada havien marxat el director esportiu Oriol Alsina i el tècnic Jordi Guerrero, a més de diversos jugadors a causa de la crisi econòmica. El dimarts 5 de novembre del 2013, l'assemblea de socis aprovava el nomenament de Joan Pau Pérez com a president del Palamós i dues temporades després es va imposar a les eleccions a Toni Heras. L'equip sempre militava a Tercera i finalitzant els campionats en unes còmodes places a mitja taula fins que va arribar el curs 2017-2018. Primer amb Vicenç Fernández a la banqueta i posteriorment amb Pitu Batlle, els palamosins no van poder evitar caure a la Primera Catalana, la categoria actual. Aquesta última temporada, la 2018-2019 i en un ambient cada cop més enrarit a l'entorn del club, un grup de socis (Junts pel degà) va presentar una moció de censura contra Joan Pau Pérez. Després d'unes setmanes d'estira-i-arronsa, el procés electoral no es va acabar celebrant i Pérez anunciava el 17 d'octubre del 2018 que renunciava a presentar candidatura.



Dani Muela, nova incorporació

D'altra banda, el Palamós va fer oficial ahir el fitxatge del davanter Dani Muela, que ve de fer 11 gols amb el Sabadell Nord.