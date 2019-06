Pedro Martínez torna a Manresa en la que serà la seva tercera etapa al club

El Baxi Manresa va anunciar ahir la contractació, per a les dues pròximes temporades, de Pedro Martínez, que substituirà a la banqueta del conjunt bagenc Joan Peñarroya, que ha fitxat pel San Pablo Burgos. Martínez, que fa tot just uns dies abandonava l'Herbalife Gran Canària, iniciarà d'aquesta manera la seva tercera etapa a la banqueta del Manresa, que el presentarà l'1 de juliol. El tècnic, que entre altres equips va dirigir l'Akasvayu Girona, va arribar per primera vegada a la capital del Bages el 1990 sent un dels artífexs del creixement del club, en el qual va completar una primera etapa de quatre temporades. Més tard, va tornar en la campanya 2014-15 i va aconseguir evitar el descens de l'equip, que es va produir en aquell miraculós últim partit a la pista del Reial Madrid.