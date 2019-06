El COI inaugura una nova seu valorada en 129 milions d'euros a Lausana

El Comitè Olímpic Internacional (COI) va inaugurar aquest diumenge, en el dia en què es complien 125 anys des que Pierre de Coubertin revisqués els Jocs Olímpics del 1894, la seva nova seu a Lausana (Suïssa), amb vista al llac de Ginebra i que ha suposat un cost de 129 milions d'euros. El president del COI, Thomas Bach, va designar Coubertin com «un gran visionari» en la cerimònia d'inauguració i va dir que els Jocs Olímpics són «un símbol d'esperança i pau per a tota la humanitat». L'escala central de l'edifici evoca els anells olímpics, que connecten els pisos, i el sostre té panells solars que recorden l'aterratge de coloms de la pau. Entre els dirigents presents es trobava el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, que va fer un parèntesi en els II Jocs Europeus de Minsk 2019 per poder assistir a la inauguració de l'edifici.