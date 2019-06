Palamós, bressol d'estrelles

L'estadi Palamós-Costa Brava ha viscut grans moments futbolístics, començant per les vuit temporades de partits de Segona Divisió A (6 del Palamós i 2 de la UE Llagostera) i continuant per les inauguracions i finals del MIC. Però la instal·lació destil·la una màgia especial, perquè també ha estat el punt d'inici de brillants trajectòries de futbolistes coneguts arreu del món. Aquesta setmana ha transcendit que Xavi Hernández debutarà al camp del degà com a entrenador el proper 21 de juliol amb l'Al Saad. I abans d'ell, noms com els de Messi, Raúl i Kluivert també han estat relacionats amb l'estadi, bressol de les estrelles del futbol.

A Palamós, Leo Messi hi va marcar el primer gol amb el primer equip del Barça en un amistós davant el degà (20 de juliol de 2004). I en aquest mateix escenari Raúl González hi va jugar el seu únic partit a Segona amb el Castella (22 d'octubre de 1994) abans de fer el salt al primer equip del Madrid de Jorge Valdano, que el va fer debutar a la Romareda una setmana més tard. El camp del degà també va assistir a l'estrena de l'holandès Patrick Kluivert, que hi va debutar amb el Barça de Van Gaal (2 de setembre de 1998). El següent nom il·lustre del món del futbol que engreixarà aquesta llista és el de l'exblaugrana Xavi Hernández. Retirat com a jugador, s'hi estrenarà com a tècnic de l'Al-Saad el diumenge 21 de juliol (20 h) en un amistós davant el conjunt de Joan Mármol. Aquest matx suposarà l'estrena en una banqueta de Xavi, patrimoni del barcelonisme que col·lecciona un munt de títols com a blaugrana (4 Lligues de Campions, 8 Lligues...) i a qui molts veuen en un futur més o menys proper a la banqueta del Camp Nou.

El nou entrenador de la UE Jonquera, Mario Fernández, explica que «tinc relació amb en Xavi, parlem tres o quatre vegades l'any i quan ve per aquí intento trobar-me amb ell». El palamosí diu que «són d'agrair les xerrades que tinc amb ell i amb la seva família sobre futbol; a més, sempre s'interessen per com em van les coses». Mario Fernández, que ha estat vinculat a l'Acadèmia de Futbol del València, també recorda d'altres primers moments d'estrelles amb passat a Palamós: «Vaig ser al partit d'en Raúl, i al del debut de Kluivert, em va cridar l'atenció com colpejava la pilota i la classe que tenia. L'exdavanter del Palamós també explicar que «jo vaig jugar contra Messi, recordo que vam perdre 0 a 6, era també el dia de Ronaldinho, i tinc una foto amb ell. Ningú s'atrevia a apropar-s'hi, però jo li vaig dir: vinga, Ronnie, fes-te una foto amb mi!».

El regidor d'esports de l'Ajuntament de Palamós, Joan Barba, assegura que «em fa molta il·lusió que un dels millors futbolistes de totes les èpoques debuti com a tècnic a Palamós». Barba no té cap dubte que «a Xavi li passarà com a tots els altres, és a dir, triomfarà, segur!», i en aquest sentit opina que «en un període de quatre o cinc anys en Xavi serà un entrenador ideal per al Barça».



Un dia marcat a l'agenda

L'actual president del degà, Patxi Otamendi, també valora el debut del terrassenc a Palamós molt positivament. Segons ell, «pel club i pel poble és un luxe que una llegenda del Barça com és en Xavi es pugui estrenar com a tècnic a Palamós». Per l'expresident del Girona, «serà un dia que l'haurem de gaudir tots i la directiva que presideixo farà l'impossible perquè sigui un dia important per a en Xavi». Otamendi creu que, com els va passar a Kluivert, Messi o Raúl, el bateig al camp del degà de Xavi li portarà sort: «En Xavi porta molt de temps preparant-se per fer el salt al Barça, crec que va fer bé aïllant-se a Qatar de tot l'entorn barcelonista i deixar que les coses segueixin el seu ritme». Pel president del Palamós, «a Xavi ja li arribarà el seu moment perquè està clar que els camins del Barça i el seu un dia o altre es trobaran».

Una de les persones que més partits ha jugat a l'estadi palamosí és l'exporter i capità del Palamós Joan Bayona. El ganxó recorda que «vaig jugar uns minuts el partit del Centenari del Palamós, on va debutar Kluivert»; en canvi, explica Bayona que «el dia de Messi jo vaig jugar la primera part i ell va sortir a la segona part, i el dia d'en Raúl jo encara no havia arribat al club». Bayona, que continuarà vinculat al club però falta concretar quina funció realitzarà, explica que «quedarà per a la història que Xavi va estrenar-se com a tècnic a Palamós i per descomptat té tots els números per triomfar»; Bayona ho raona dient que «tant pel seu talent innat com pels mestres que ha tingut durant la seva trajectòria com a jugador ho aconseguirà».

El porter de l'Inter Club Escaldes d'Andorra creu que «el barcelonisme estaria encantat que fos l'entrenador del Barça pel que representa per al club i perquè inevitablement penses en Guardiola i en tot el que ha aconseguit avui». Per últim, Joan Bayona recorda que «vaig jugar contra Xavi quan erem cadets i jo jugava a la Fundació Ferran Martorell; va ser el mateix any que vam compartir vestidor a la Selecció Catalana sub-15».