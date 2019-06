Hamilton s'emporta la «pole» del GP de França i Sainz arrencarà en sisè lloc

Leclerc (Ferrari) felicita Hamilton per la «pole».

Leclerc (Ferrari) felicita Hamilton per la «pole». Vincent Kessler/reuters

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir ahir la pole position del Gran Premi de França, vuitena cita del Campionat del Món de Fórmula 1, mentre que Carlos Sainz (McLaren) sortirà des de la sisena posició, just per davant de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari).

Hamilton, que lidera còmodament la classificació general del Mundial, va signar un millor temps d'1: 28.318 a la tercera tanda, que és el nou rècord del renovat circuit Paul Ricard. Així, es va imposar al seu company d'escuderia, Valtteri Bottas, i a Charles Leclerc (Ferrari), tercer classificat. Per darrere dels imbatibles Mercedes i de Leclerc s'hi va situar Max Verstappen (Red Bull), amb un segon més que el millor crono de la sessió.

La tercera línia de la graella estarà integrada pels dos McLaren, amb Lando Norris, cinquè, a 1.099 segons de la pole, i Carlos Sainz, sisè, a 1,2 segons.

La gran sorpresa de la sessió va ser el setè lloc del quatre vegades campió del món Sebastian Vettel, que sortirà al costat de Daniel Ricciardo (Red Bull), que es va fer amb el vuitè millor registre. La cinquena fila de sortida estarà integrada per Pierre Gasly (Red Bull) i Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), novè i desè, respectivament.

Carlos Sainz (McLaren) es va mostrar especialment satisfet amb la seva sisena posició de sortida. En aquest sentit va recordar que «feia molt» que no estava tan a prop dels cotxes de davant, i va assegurar que en aquesta ocasió «l'experiment» de la Q2, on van formar amb pneumàtic mitjà, «ha funcionat i això ens dona avantatge per a la carrera».

«És un resultat molt bo per a tot l'equip, cinquens i sisens batent a algun cotxe important. Cal felicitar-los, donar-los l'enhorabona i seguir treballant dur», va assenyalar en declaracions a Movistar F1. «Hem estat a prop, feia molt que no estava tan a prop dels cotxes de davant», va insistir el pilot madrileny. La carrera arrenca a les 15.10 h i es podrà seguir en directe, i en exclusiva, a través de Movistar Fórmula 1.