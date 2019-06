El Deportivo defensa dos gols a Mallorca en la lluita per tornar a Primera Divisió

El Mallorca rep aquesta nit (21.00, Movistar Partidazo) el Deportivo de la Corunya en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a Primera Divisió, amb avantatge per als gallecs gràcies al 2-0 que van aconseguir dijous en l'anada a Riazor. Així, els jugadors del Dépor confien repetir sobre la gespa de l'estadi de Son Moix el bon rendiment que van tenir a domicili en l'anterior eliminatòria, quan es van imposar per 0-1 al Màlaga en el duel de tornada. Però aquesta vegada ho faran sense un dels seus referents, Álex Bergantiños, encara en repòs esportiu després de rebre més de 70 punts al llavi a conseqüència d'una entrada de Pedraza en l'anterior partit.

En cas d'empat global entre els dos conjunts després del temps reglamentari (si el Mallorca igualés el 2-0), sí que es disputaria una pròrroga, tot i que no hi hauria tanda de penals; per tant, tornaria a Primera Divisió l'equip mallorquí perquè va quedar més ben classificat que el gallec en la Lliga de Segona Divisió.

Avui també es disputen els partits d'anada de l'última eliminatòria d'ascens a Segona A. A 3/4 de 7 de la tarda hi ha un Mirandés-Atlètic Balears, mentre que a les 8 del vespre arrencarà el duel Hèrcules-Ponferradina.