La plantilla del campió de Lliga

Onze professionals de primer nivell. L'Spar Citylift Girona sortirà a defensar el títol de Lliga i afrontarà el repte de tornar a l'Eurolliga quatre temporades després de la seva primera i única experiència amb, segurament, la plantilla més competitiva de la seva història després que el club de Fontajau hagi aconseguit mantenir a jugadores com Laia Palau, Nadia Colhado, Núria Martínez, Rosó Buch i Helena Oma i fer fitxatges com Sonja Petrovic, Adaora Elonu, Brittney Sykes, María Araujo, Magali Mendy o el darrer de Tijana Ajdukovic. La pivot sèrbia (1,97 i 28 anys) va tancar ahir la plantilla tapant el buit que havia deixat Julia Reisingerova, ara al València, com a complement de Colhado en la posició de 5 pura.

«Estàvem tancant un equip amb molts punts i necessitàvem també una jugadora d'equip i amb experiència», comentava ahir el director esportiu de l'Spar Citylift Girona sobre l'arribada d'Ajdukovic que, en una plantilla plena de jugadores amb gran capacitat anotadora, encaixarà bé pel seu perfil de «pivot gran, intimidadora i amb experiència a Eurolliga que ens aportarà rebot i defensa; és intel·ligent i sap jugar per l'equip».

Ajdukovic ha jugat en diferents equips de la República Txeca (Praga), Hongria (Sopron), Turquia (Botas) i Polònia on fa dues temporades feia 9,9 punts i 5,6 rebots per partit amb el Wroclaw. La temporada passada no va jugar després de ser mare. Amb 28 anys i 1,97 d'alçada, Tijana Ajdukovic té molta experiència tant en Eurocup com en Eurolliga i va ser campiona de l'Eurobàsquet del 2015 amb Sèrbia al costat de Sonja Petrovic.

Al Praga va ser companya d'equip tant de la seva compatriota com de Laia Palau i Marta Xargay i va venir a Fontajau en el partit de l'Eurolliga del febrer del 2016 que les txeques, amb Petrovic lesionada, van perdre contra un Uni que llavors entrenava Miguel Ángel Ortega. En aquell Praga, on també hi ha més jugadores de primer nivell com Candice Dupree o Kia Vaughn i que acabava de ser campió d'Europa, Ajdukovic tenia poc protagonisme però, en canvi, va disposar de més minuts els anys següents amb el Botas turc, el Sopron hongarès, amb qui va tornar a jugar l'Eurolliga, o el Wroclaw amb qui fa dues temporades feia al voltant de 10 punts i 5 rebots per partit tant en Lliga polonesa com en l'Eurocup.

L'arribada de Tijana Adjukovic ha acabat tancant una plantilla que, sobretot en el joc exterior, és perfectament equiparable a molts equips punters d'Eurolliga amb dues bases de l'experiència de Laia Palau i Núria Martínez i, sobretot, la millor jugadora de la competició de fa dues temporades, Sonja Petrovic. Al seu costat, una Brittney Sykes que està fent un gran paper a la WNBA amb Atlanta o la francesa Magali Mendy que, aquest darrer curs, feia 14 punts per partit a l'Euroliga amb el Villeneuve d'Asq. I aqui encara hi cal afegir a la capitana Rosó Buch i una Helena Oma amb qui Èric Surís sempre confia per la seva capacitat d'adaptar-se a diferents situacions. Set jugadores exteriors per bé que, Petrovic (medeix 1,88) o la mateixa Oma, poden jugar d'aler pivots. Per dins, Surís compta amb quatre jugadores: Adaora Elonu, que ha canviat Salamanca per Girona, María Araújo, Nadia Colhado i Tijana Ajdukovic. En total 11 peces que, però, només poden jugar juntes en Lliga, perquè a l'Eurolliga Sykes, Elonu i Colhado ocupen plaça d'extracomunitàries i se n'haurà de descartar una.