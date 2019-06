Filippo Pozzato: Del ciclisme professional a l'hoquei per a veterans

ivuit anys de professional en equips com Mapei, Lampre, Quick-Step o Katusha i guanyador de dues etapes del Tour de França i una del Giro d'Itàlia, a més d'una clàssica Tirrè-Adriàtic, varen convertir Filippo Pozzato, o simplement Pippo, en una cara coneguda al seu país. I la seva retirada del ciclisme, ara fa un any, no li ha fet perdre presència mediàtica. Manàger de ciclistes, propietari d'una empresa de cotxes de luxe a Montecarlo i actiu a les xarxes socials, té 140.000 seguidors a Instagram, Pozzato ha passat aquests dies per Girona per recuperar una vella passió d'infantesa: jugar a hoquei patins. «El primer esport va ser l'hoquei, hi vaig començar a jugar als quatre anys i m'agradava molt, però després, a partir dels 10, vaig compaginar-ho amb la bici fins que un dia el meu pare em va dir que havia de triar», explica Pozzato que va escollir el «ciclisme perquè veia que tenia més possibilitat de fer-hi carrera». Ara, més de dues dècades després, Pippo Pozzato, s'ha tornat a posar uns patins per jugar amb els Old Blacks de Pordenone l'Evri Cup 2019, un torneig per a veterans que s'està celebrant al GEiEG amb 32 equips d de diferents països dividits en les categories de +35 i +50.

«Un cop retirat del ciclisme, un amic que havia jugat amb mi de petit em va convèncer per tornar a jugar amb ell en un equip de Bassano i la veritat és que m'agrada molt», diu Pozzato que avui ja no serà en la darrera jornada de l'Evri Cup perquè tenia un compromís ciclista a Itàlia. «Va sortir la possibilitat de venir a jugar aquest torneig i vam improvisar un equip molt ràpid, però la categoria de +35 ha estat molt dura perquè ens hem trobat rivals que jugaven fins fa un any o dos; i jo en feia més de 20 que havia deixat l'hoquei», diu Pozzato que té clar que, aquest any, «entrenaré hoquei dos o tres set cops la setmana i l'any vinent farem un equip amb més temps per competir millor». Resultats del Pordenone a banda, Pippo Pozzato ha marxat encantat de l'Evri Cup i d'una Girona que coneixia perquè «hi ha molts ciclistes; anglesos, australians... He aprofitat per parlar amb un d'ells». Això sí, per a l'Evri Cup del 2020, Pozzato no s'haurà de moure gaire perquè, segurament, es farà a Bassano.