El Deportivo posa un peu a Primera en derrotar el Mallorca

El Deportivo de la Corunya va fer un pas de gegant per tornar a Primera Divisió després d'imposar-se al Mallorca (2-0) en el primer partit de la final del play-off d'ascens gràcies als gols de Fede Cartabia, a la primera meitat, i de Quique González a la recta final, després que l'àrbitre assistent donés emoció a la jugada esperant més d'un minut per concedir el segon gol. L'equip de José Luis Martí va ser millor i ho va reflectir al camp des de ben aviat disposant d'ocasions. Els locals, que van ocupar l'última plaça de la fase de promoció, han arribat en plena forma a la batalla definitiva i ho estan demostrant. Ahir, davant el seu públic, es van acostar a l'elit amb un partit molt complet i davant un rival minvat en jugar amb deu tota la segona meitat, després d'una forta puntada de peu a la cara de Pedraza a Bergantiños que va provocar que aquest hagués de ser substituït. El capità del Deportivo va haver de ser traslladat a l'hospital, on es va confirmar que no té res greu.