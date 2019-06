El president de la lliga corena de bàsquet, acompanyat de representants de 10 club de la KBL, va ser dimarts a Figueres per conèixer el funcionament de l'Adepaf perquè, després de visitar el Barça, la Federació Catalana de Bàsquet els va recomanar el club alt-empordanès com a exemple d'entitat no professional que treballa bé el bàsquet de formació i els aspectes socials.