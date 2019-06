Gironins, en cerca de la plata

Onze mesos de competició, més d'una trentena de partits disputats, i tot just ara, per a quatre futbolistes gironins de Segona B, arriba l'hora de la veritat. Entre aquest cap de setmana i el següent, Chechu Flores (Hèrcules), Òscar Sielva (Ponferradina), i Nuha Marong i Marc Rovirola (Atlètic Balears) es juguen els últims bitllets d'ascens a Segona. O el que és el mateix, abandonar una categoria semiprofessional per tastar el futbol de plata, amb tots els condicionants que això representa. Tres d'ells, Chechu, Nuha i Rovirola, ja saben què representa fer el salt de Segona B a Segona A. El sarrianenc ho va viure amb el Girona i el Tenerife, mentre que el davanter de Santa Coloma va pujar amb el Llagostera (ell va fer el gol decisiu en el play-off contra el Nàstic), i el migcampista de Cornellà, amb l'Albacete. Per Sielva, seria el primer cop.

Les eliminatòries finals per determinar qui acompanyarà el Fuenlabrada i el Ràcing a Segona la temporada que ve (convertint-se en rivals del Girona, de passada), són Hèrcules-Ponferradina i Mirandés-Atlètic Balears. Els partits d'anada arrenquen diumenge, poc abans de la revetlla de Sant Joan. La ressolució arribarà set dies després.

A Alacant, Ponferrada, Miranda i Palma l'expectació és màxima. L'Hèrcules ha posat preus populars a les entrades i compta superar els 18.000 espectadors al Rico Pérez. Un dels jugadors més estimats per l'afició és Chechu, convertit en una autèntica institució al club. Hi va arribar el 2014, procedent del Tenerife, i allà hi continua com una de les referències malgrat els seus 37 anys. «Aquesta temporada tothom està amb moltes més ganes i il·lusió i hem de mantenir viva la flama», ha assegurat aquests dies un Chechu que va jugar 84 partits a la categoria de plata amb el Girona entre els anys 2008 i 2011, a banda de viure-hi els ascensos a Segona B i Segona A.

L'Hèrcules ha eliminat el Barakaldo i el Logronyès en les anteriors rondes. Ara el darrer obstacle és el Ponferradina, on hi sobresurt el garrotxí Òscar Sielva. És un autèntic rodamon del futbol, format a l'Espanyol, amb qui va arribar a debutar a Primera, també ha passat pel Cartagena, Malagueño, Swansea, Olot, Marbella, Somozas i Bouzas. Aquest any, a Ponferrada, és una peça clau. Ha jugat 39 partits, entre Lliga i promoció, i ha fet tres gols. En el play-off han eliminat prèviament el Cornellà i el Cartagena.

Els altres dos aspirants a Segona juguen plegats en un Atlètic Balears que va deixar escapar l'ascens directe contra el Ràcing i que ha aprofitat la repesca per plantar-se a la final. Nuha, que va fer el gol que va classificar l'equip en l'anterior ronda contra el Melilla, ja va ser clau per l'històric ascens del Llagostera el 2014 davant del Nàstic. Marc Rovirola també sap què és pujar a la categoria de plata. Ho va fer amb l'Albacete el 2017 però una lesió només li va permetre jugar un partit. A Segona hi havia debutat amb el Girona el 2015, en un duel amb el Valladolid. El seu rival per l'ascens és el Mirandés.